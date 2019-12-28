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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      РосСМИ показали еще 3 пленных украинцев, которых могут обменять: фото

      93 Читати новину українською
      Украинцы, которых могут обменять / hromadske.ua

      Российский пропагандистский телеканал "Россия 1" показал 3 военнопленных украинцев, которых боевики удерживают в колонии оккупированного Донецка. Их якобы должны обменять 29 декабря.

      В сюжете "Россия 1" видно 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора. Третьего мужчину из сюжета идентифицировать пока не удалось, пишет "Громадське".

      Ранее: РосСМИ показали украинских военных, которые пять лет находятся в плену боевиков: фото

      На видео Жемелинский спросил у так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, вернутся ли они домой в этом году.

      Морозова ответила, что они есть в списках на будущий обмен удерживаемыми.

      Российский телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

      Обратите внимание: Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, включили в список на обмен: документ

      Что известно о Василии Жемелнском и Борисе Пундоре?

      Василий Жемелинский – военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

      Борис Пундор – один из восьми военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

      Важно! В воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Украиной и боевиками. Он должен пройти в районе населенного пункта Майорское.

      Что известно о запланированном обмен?
      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Обмен пленными Операция Объединенных сил Новости России Новости Луганска Новости Донецка
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