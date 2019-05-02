Бразилець Рафаель Маркус Лусваргі воював на стороні терористів "ДНР". Його обвинувачували в участі в терористичних організаціях та допомозі бойовикам ОРДЛО. Суд дав йому 13 років тюрми.

Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Читайте також: Суд у справі Лусваргі: прокурор просить для бразильського найманця 14 років за ґратами

Суд заслухав доводи обох сторін та визнав обвинуваченого винним. За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.

Бразильцю призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.



Суд ухвалив рішення щодо бразильського бойовика з Донбасу Лусваргі//Фото: Прокуратура Києва

Варто зазначити, що при виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, який він провів під вартою станом на 2 травня.

У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Хто такий Рафаель Лусваргі?Це – військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".



В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.



6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". Після того, як Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю у серпні 2017, бойовика помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня у столиці на території посольства Бразилії у Києві Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.



Вже 7 травня 2018 року бразильця знову арештували.