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      Суд принял решение относительно бразильского боевика из Донбасса Лусварги: фото

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      Суд принял решение относительно бразильского боевика из Донбасса Лусварги
      Суд принял решение относительно бразильского боевика из Донбасса Лусварги / pravda.com.ua

      Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги воевал на стороне террористов "ДНР". Его обвиняли в участии в террористических организациях и помощи боевикам ОРДЛО. Суд дал ему 13 лет тюрьмы.

      Решение вынес 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      Суд заслушал доводы обеих сторон и признал обвиняемого виновным. По словам прокуроров, в ходе судебного следствия были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях.

      Бразильцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тысяч гривен.

      війна на донбасі суд бразилець 13 років
      Суд принял решение относительно бразильского боевика из Донбасса Лусварги//Фото: Прокуратура Киева

      Стоит отметить, что при исполнении приговора обвиняемому будет зачтен срок, который он провел под стражей по состоянию на 2 мая.

      В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

      Кто такой Рафаэль Лусварги?Это – военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что до мая 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

      В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно хвалилися тем, как "отрабатывал" по блокпостам украинских военных и получил ранение под Донецким аэропортом.

      6 октября 2016 сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". После того, как Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу в августе 2017, боевика заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая в столице на территории посольства Бразилии в Киеве Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.

      Уже 7 мая 2018 года бразильца снова арестовали.

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      Теги: Судьи Новости Украины Криминальные новости Война на Донбассе Украина – Россия Бразилия Рафаэль Лусварги
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