20:58
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Суд у справі Лусваргі: прокурор просить для бразильського найманця 14 років за ґратами

      123 Читать новость на русском
      Бразильський найманець Рафаель Лусваргі, який воював за проросійських окупантів на Донбасі
      Бразильський найманець Рафаель Лусваргі, який воював за проросійських окупантів на Донбасі / фото з відкритих джерел

      Під час судових дебатів у справі поплічника проросійських бойовиків на Донбасі, бразильця Рафаеля Лусваргі, прокурор попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Так, дебати відбулися 19 березня у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Лусваргі, своєю чергою, у ході дебатів визнав вину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, однак заперечив участь у терористичних організаціях.

      Читайте також: Журналісти розповіли, чому бразилець Лусваргі став сепаратистом

      Після виступу сторін обвинувачення і захисту суд продовжив строк тримання під вартою Лусваргі до 16 травня 2019 року.

      2 травня бразилець має виступити у суді з останнім словом.

      Зазначимо, що у січні 2017 року український суд вже визнавав Лусваргі винним у створенні терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань і навіть виніс вирок у вигляді 13 років ув’язнення. Проте у серпні 2017 року апеляційний суд скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

      Хто такий Рафаель Лусваргі? Це – військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".

      В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.

      6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". Після того, як Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю у серпні 2017, бойовика помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня у столиці на території посольства Бразилії у Києві Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.

      Вже 7 травня 2018 року бразильця знову арештували.

      blog_ava
      Президент Казахстану Назарбаєв пішов у відставку
      сьогодні
      3297
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Рафаель Лусваргі Судді Арешт
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      сьогодні , 20:00 Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      Тетяна Острікова 126
      Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      сьогодні , 19:00 Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      Роман Маселко 103
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 19:25 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      1098
      Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      сьогодні , 18:59 Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      Наталя Ромашова 1177
      Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      сьогодні , 18:00 Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      Тетяна Мартинюк 255
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук