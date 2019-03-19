Суд у справі Лусваргі: прокурор просить для бразильського найманця 14 років за ґратами

Під час судових дебатів у справі поплічника проросійських бойовиків на Донбасі, бразильця Рафаеля Лусваргі, прокурор попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, дебати відбулися 19 березня у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Лусваргі, своєю чергою, у ході дебатів визнав вину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, однак заперечив участь у терористичних організаціях.

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Після виступу сторін обвинувачення і захисту суд продовжив строк тримання під вартою Лусваргі до 16 травня 2019 року.

2 травня бразилець має виступити у суді з останнім словом.

Зазначимо, що у січні 2017 року український суд вже визнавав Лусваргі винним у створенні терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань і навіть виніс вирок у вигляді 13 років ув’язнення. Проте у серпні 2017 року апеляційний суд скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

Хто такий Рафаель Лусваргі? Це – військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".



В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.



6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". Після того, як Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю у серпні 2017, бойовика помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня у столиці на території посольства Бразилії у Києві Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.



Вже 7 травня 2018 року бразильця знову арештували.