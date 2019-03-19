Суд по делу Лусварги: прокурор просит для бразильского наемника 14 лет за решеткой

Во время судебных дебатов по делу пособника пророссийских боевиков на Донбассе, бразильца Рафаэля Лусварги, прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Так, дебаты состоялись 19 марта в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. Лусварги, в свою очередь, в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако опроверг участие в террористических организациях.

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После выступления сторон обвинения и защиты суд продлил срок содержания под стражей Лусварги до 16 мая 2019 года.

2 мая бразилец должен выступить в суде с последним словом.

Отметим, что в январе 2017 года украинский суд уже признавал Лусварги виновным в создании террористической организации и непредусмотренных законом вооруженных формирований и даже вынес приговор в виде 13 лет заключения. Однако в августе 2017 года апелляционный суд отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

Кто такой Рафаэль Лусварги? Это – военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что до мая 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".



В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно щеголял тем, как "отрабатывал" по блокпостам украинских военных и получил ранения под Донецким аэропортом.



6 октября 2016 сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". После того, как Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу в августе 2017, боевика заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая в столице на территории посольства Бразилии в Киеве Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.



Уже 7 мая 2018 года бразильца снова арестовали.