Війна на Донбасі: ключові моменти 2019 року

Окопна війна на Донбасі ні на мить не припинялася протягом всього 2019 року. Незважаючи на постійні оголошення режиму припинення вогню, російська сторона не припиняла обстріли по українських позиціях. У генштабі ЗСУ повідомляють, що за рік на передовій загинуло 97 українських військових. Ще 499 воїнів отримали поранення. Про те, якою була ситуація на фронті в 2019 – читайте в матеріалі 24 каналу.

Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня 2018 року. Однак вже на Різдво ворог порушив мирні домовленості і обстріляв позиції українських військових.

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Навесні бійці батальйону "Донбас-Україна" неочікувано для бойовиків просунулися на один кілометр вперед біля села Новозванівка в Луганській області. Це дозволило українським військовим зайняти вигідні для себе позиції. Як наслідок, російські найманці мали змінювати 15 кілометрів своєї оборони.

Ексклюзивне відео бою на Луганщині:

Значно скоротилася "сіра зона" біля Мар'їнки, що на Донеччині. Бійці 24 королівської бригади повністю відтіснили ворога з околиць міста. Це дозволило військовим впритул наблизитися до Донецька.



Військовослужбовець 24 королівської бригади

Що таке "сіра зона"?"Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.



Кабінет Міністрів складає спеціальний перелік населених пунктів, що опинилися на лінії зіткнення. Юридично ці міста, села і селища підконтрольні українському уряду. Однак фактично там взагалі немає ніякої влади. Часто в таких населених пунктах немає електрики, продуктів і вугілля для опалення будинків, а також відсутність медичної допомоги та інших соціальних сервісів. Крім цього, в "сірій зоні" діють диверсійні групи, а міста і села часто потрапляють під обстріл.

Розведення військових сил

Під час президентських виборів політики знову заговорили про черговий режим припинення вогню. Це і стало однією з головних обіцянок майбутнього президента Зеленського.

Важливо: Напередодні Нового року окупанти обстріляли Донбас

Наприкінці червня розпочався процес розведення військ біля Станиці Луганськоїє. Його планували ще з 2016 року, однак бойовики понад 80 разів зривали процес.

Зрештою розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було заплановане на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву підконтрольних РФ бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення. Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території.



Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Відновлення мосту в Станиці Луганській

20 листопада 2019 року в Станиці Луганській відбулося офіційне відкриття мосту через лінію розмежування. З офіційним візитом на Луганщину прибув і Володимир Зеленський.

"Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", – наголосив президент України.

Початок ремонтних робіт бойовики довго блокували. Розмінування території біля мосту завершили 22 серпня. На початку вересня розпочалися ремонтні та будівельні роботи. До офіційного відкриття місцеві мешканці користувалися тимчасовим дерев'яним мостом.



Фото з відкриття мосту в Станиці Луганській Фото з відкриття мосту в Станиці Луганській

Зустріч "нормандської четвірки"

Розведення на трьох ділянках було однією з головних вимог для зустрічі в нормандському форматі. 9 грудня в Парижі лідери Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін протягом дев'яти годин обговорили низку важливих питань, зокрема і стосовно війни на Донбасі.

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Переговори проходили не лише у форматі четвірки, а і віч-на-віч. Президенти України та Росії вперше поговорили тет-а-тет та ухвалили низку важливих рішень.



Результати зустрічі в Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський під час промови за результатами нормандської зустрічі оголосив, що сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі та обмін полоненими до 31 грудня 2019 року.

Дивіться відео виступу Зеленського на саміті "нормандської четвірки":

Вранці 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині відбувся обмін полоненими між Україною та бойовиками, а вже ввечері всі звільнені українці прибули до Києва.

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На Батьківщину повернулися 76 полонених. Натомість Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.

Як відбувався обмін полоненими: відео

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що під час телефонної розмови 31 грудня президенти України та Росії погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно. Тож новий обмін полоненими може відбутися вже взимку 2020 року.