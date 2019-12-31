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      Напередодні Нового року окупанти обстріляли Донбас

      98 Читать новость на русском
      Окупанти знову обстріляли Донбас / mil.gov.ua

      Від початку доби 31 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Проросійські бойовики обстріляли наші позиції з озброєння БТР, повідомили у пресштабі ООС.

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      Противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      У пресштабі наголошують, що на ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною.

      Довідка. Розведення сил відбулося у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

      Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюють автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4 тисячі 100 пасажирів.

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      Під час нормандського саміту 9 грудня сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

      Вже 18 грудня на переговорах у Мінську ТКГ вирішила не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Однак підконтрольні Росії найманці постійно порушують його та обстрілюють позиції українського війська.

      окупований Донбас
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська
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