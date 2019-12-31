Напередодні Нового року окупанти обстріляли Донбас
Від початку доби 31 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.
Проросійські бойовики обстріляли наші позиції з озброєння БТР, повідомили у пресштабі ООС.
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Противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
У пресштабі наголошують, що на ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною.
Довідка. Розведення сил відбулося у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюють автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4 тисячі 100 пасажирів.
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Під час нормандського саміту 9 грудня сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.
Вже 18 грудня на переговорах у Мінську ТКГ вирішила не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Однак підконтрольні Росії найманці постійно порушують його та обстрілюють позиції українського війська.
Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу