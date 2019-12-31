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      Від тих, хто захищає Різдво: зворушливе привітання військових з Новим Роком – відео

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      Українські військові підготували щемливе відео до Нового року / Скріншот

      Українські військові, які захищають нашу країну на передовій Донбасу, опублікували щемливе привітання з Новим Роком та Різдвяними святами.

      У відео можна побачити, як бійці святкують Новий рік на позиціях і в окопах. Весь ролик супроводжується мелодією всесвітньовідомої колядки "Щедрик" та уривками з концерту симфонічного оркестру.

      Цікаво: Нацгвардійці переспівали всесвітньовідомого "Щедрика": відео

      Збройні сили України бажають веселих свят. "Щедрик" від тих, хто захищає Різдво,
      – йдуться у підписі до відео.

      У коментарях до відео користувачі дякують військовим за захист від ворога, бажають їм щасливо відсвяткувати Новий рік та залишатися здоровими і живими.

      "Пам'ятайте про тих, хто захищає ваше мирне святкування Різдва та Нового року", – написав міністр оборони Андрій Загороднюк.

      Привітання військових ЗСУ з новорічними святами: відео

       

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новорічні свята Збройні сили України Війна на Донбасі Андрій Загороднюк
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