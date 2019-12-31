Від тих, хто захищає Різдво: зворушливе привітання військових з Новим Роком – відео

Українські військові, які захищають нашу країну на передовій Донбасу, опублікували щемливе привітання з Новим Роком та Різдвяними святами.

У відео можна побачити, як бійці святкують Новий рік на позиціях і в окопах. Весь ролик супроводжується мелодією всесвітньовідомої колядки "Щедрик" та уривками з концерту симфонічного оркестру.

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Збройні сили України бажають веселих свят. "Щедрик" від тих, хто захищає Різдво,

– йдуться у підписі до відео.

У коментарях до відео користувачі дякують військовим за захист від ворога, бажають їм щасливо відсвяткувати Новий рік та залишатися здоровими і живими.

"Пам'ятайте про тих, хто захищає ваше мирне святкування Різдва та Нового року", – написав міністр оборони Андрій Загороднюк.

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