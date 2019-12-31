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      От тех, кто защищает Рождество: трогательное поздравление военных с Новым Годом – видео

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      Украинские военные подготовили щемящее видео к Новому году / Скриншот

      Украинские военные, которые защищают нашу страну на передовой Донбасса, опубликовали щемящее поздравление с Новым Годом и Рождественскими праздниками.

      В видео можно увидеть, как бойцы празднуют Новый год на позициях и в окопах. Весь ролик сопровождается мелодией всемирно известной колядки "Щедрик" и отрывками из концерта симфонического оркестра.

      Интересно: Нацгвардейцы перепели всемирно известного "Щедрика": видео

      Вооруженные силы Украины желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество,
      – говорится в подписи к видео.

      В комментариях к видео пользователи благодарят военных за защиту от врага, желают им счастливо отпраздновать Новый год и оставаться здоровыми и живыми.

      "Помните о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года", – написал министр обороны Андрей Загороднюк.

      Поздравление военных ВСУ с новогодними праздниками: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Андрей Загороднюк
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