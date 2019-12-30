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      Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна

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      Бойовики на Донбасі поранили українського воїна / Getty images

      Впродовж доби 10 грудня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Через обстріли бойовиків український військовослужбовець отримав поранення.

      Обидва обстріли наших позицій зафіксували поблизу Новомихайлівки та Пісків, про це повідомили у штабі ООС.

      Важливо: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      Проросійські бойовики стріляли зі снайперських гвинтівок.

      Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення,
      – повідомляють у штабі.

      У день обміну полоненими, 29 грудня, російські найманці 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. 

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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