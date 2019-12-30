Війна на Донбасі: попри обмін ворог гатив по українських позиціях із гранатометів

Російські найманці 29 грудня 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Стріляли бойовики не зважаючи навіть на те, що у цей день відбувався обмін полоненими.

Противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба Операції об’єднаних сил. Дивіться також: В Об'єднаних силах показали тренування танкістів та авіації: потужні фото і відео У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв біля Миколаївки, Мар’їнки, Василівки та Широкиного. Один обстріл з великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". На щастя, втрат з української сторони немає.

Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу