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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Війна на Донбасі: попри обмін ворог гатив по українських позиціях із гранатометів

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      Війна на Донбасі/ ілюстративне фото / 24 канал

      Російські найманці 29 грудня 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Стріляли бойовики не зважаючи навіть на те, що у цей день відбувався обмін полоненими.

      Противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба Операції об’єднаних сил.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв біля Миколаївки, Мар’їнки, Василівки та Широкиного.

      Один обстріл з великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      На щастя, втрат з української сторони немає.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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