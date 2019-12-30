Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского воина

В течение суток 10 декабря пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков украинский военнослужащий получил ранение.

Оба обстрела наших позиций зафиксировали вблизи Новомихайловки и Песков, об этом сообщили в штабе ООС.

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Пророссийские боевики стреляли из снайперских винтовок.

Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение,

– сообщают в штабе.

В день обмена пленными, 29 декабря, российские наемники 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала