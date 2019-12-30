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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского воина

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      Боевики на Донбассе ранили украинского воина / Getty images

      В течение суток 10 декабря пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков украинский военнослужащий получил ранение.

      Оба обстрела наших позиций зафиксировали вблизи Новомихайловки и Песков, об этом сообщили в штабе ООС.

      Важно: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      Пророссийские боевики стреляли из снайперских винтовок.

      Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение,
      – сообщают в штабе.

      В день обмена пленными, 29 декабря, российские наемники 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – списки
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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