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      Накануне Нового года оккупанты обстреляли Донбасс

      92 Читати новину українською
      Оккупанты снова обстреляли Донбасс / mil.gov.ua

      С начала суток 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

      Пророссийские боевики обстреляли наши позиции из вооружения БТР, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      В пресс-штабе отмечают, что на участках разведения сил ситуация остается стабильной.

      Справка. Разведение сил произошло в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

      Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляют автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч 100 пассажиров.

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      Во время нормандского саммита 9 декабря стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Уже 18 декабря на переговорах в Минске ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". Однако подконтрольные России наемники постоянно нарушают его и обстреливают позиции украинского войска.

      окупований Донбас
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Новости России Операция Объединенных сил Новости Донецка Новости Луганска
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