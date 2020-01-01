Окупанти на Новий рік обстріляли українські позиції на Донбасі: поранений військовий

Проросійські бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Новолуганського та Оріхового на Донбасі. Через їхні підступні дії поранення отримав український оборонець.

Так, вогонь ворог відкривав із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це передає пресслужба Операції об’єднаних сил.

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Тим часом на усіх трьох ділянках розведення сил триває режим тиші.



Три пункти, у яких були розведені сили та війська на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

У переддень Нового року ворог 5 разів стріляв по українських позиціях. Противник цілився з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по Зайцевому, Авдіївці, Новолуганському та Кримському. На щастя, без жертв.