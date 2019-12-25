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      Сколько гражданских погибло на Донбассе в 2019 году: данные ОБСЕ

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      Сколько гражданских погибло на Донбассе / radiosvoboda.org

      С начала 2019 года из-за обстрелов на Донбассе погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта. Более 120 человек получили ранения.

      С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых, пишет BBC.

      Важно: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

      Всего за год зафиксировали почти 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

      Недавно вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя. Пенсионер погиб 18 декабря возле своего дома. Разведка утверждает, что на Донбасс прибыли "выпускники российской снайперской школы", чтобы сдать "экзамены". Подробнее – здесь.

      Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

      С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9805 человек;
      • травмированные – 2251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

      окуповані території донбасуОккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Жертвы Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Украина – Россия
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