Сколько гражданских погибло на Донбассе в 2019 году: данные ОБСЕ

С начала 2019 года из-за обстрелов на Донбассе погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта. Более 120 человек получили ранения.

С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых, пишет BBC.

Важно: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

Всего за год зафиксировали почти 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Недавно вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя. Пенсионер погиб 18 декабря возле своего дома. Разведка утверждает, что на Донбасс прибыли "выпускники российской снайперской школы", чтобы сдать "экзамены". Подробнее – здесь.

Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2608 человек;

другие погибшие (умершие) – 1087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9805 человек;

травмированные – 2251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала