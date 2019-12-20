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      Выпускники российской снайперской школы приехали на Донбасс "сдать экзамен": убили пенсионера

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      Пенсионер погиб у своего дома / facebook.com/pressjfo.news

      Вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя. Пенсионер погиб 18 декабря у своего дома. Разведка утверждает, что на Донбасс прибыли "выпускники российской снайперской школы", чтобы сдать "экзамены".

      В течение последних нескольких дней вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация. В пресс-штабе ООС сообщили, что оккупанты ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.

      Важно: Сколько украинцев считают Россию агрессором: результаты соцопроса

      Российский снайпер убил мирного жителя на одной из крайних улиц Марьинки. Большинство домов в этом районе разрушены. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора.

      Важно! По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

      Что известно об убитом

      По словам соседки погибшего госпожи Веры, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Пенсионер как и всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

      Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там осталась его обувь,
      – рассказала соседка.

      пенсіонер загинув донбас вбивство
      Российский снайпер убил пенсионера на Донбассе / Фото: пресс-служба ООС

      В пресс-службе отмечают, что это не единственные факты беспринципных и безнравственных действий российских снайперов. 25 ноября в Марьинке в результате обстрела была ранена местная женщина. Она шла по улице с маленьким ребенком.

      Вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя: смотрите видео

      Кстати: Путин признал присутствие иностранных наемников на Донбассе, но умолчал о россиянах

      Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

      С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9805 человек;
      • поврежденные – 2251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

      окуповані території донбасу
      Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Жертвы Операция Объединенных сил
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