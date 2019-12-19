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      Путин признал присутствие иностранных наемников на Донбассе, но умолчал о россиянах

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      Путин заявил, что танки на Донбассе не иностранные, а государств, "симпатизирующих боевикам" / inosmi.ru

      Президент России Владимир Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. Мол, там есть местные "милиция" и "силы самообороны," которые состоят из местных жителей.

      Об этом Путин заявил во время своей ежегодной большой пресс-конференции.

      К слову: Путин обеспокоен заявлением Зеленского о минских договоренностях

      У меня часто спрашивают, откуда у них есть танки, другая военная техника. Послушайте, во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия. К тому же, с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они их берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют,
      – пояснил президент России.

      В то же время он заявил, что это техника именно пророссийских боевиков, а не иностранная. Кроме того, он признал, что на Донбассе действительно есть иностранные наемники.

      "Я и в Париже об этом говорил – там есть и французы, и немцы. Они воюют и с одной стороны, и с другой. Давайте будем разбираться с теми наемниками, но они не составляют основу вооруженных формирований", – убежден Путин.

      По его словам, главная проблема в том, что "нет желания решать проблему с диалогом с людьми, а не пытаться создать благоприятные условия для ее решения силовым путем".

      Донбас, війна, окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Война на Донбассе Пророссийские боевики
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