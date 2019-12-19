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      Путін визнав присутність іноземних найманців на Донбасі, але промовчав про росіян

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      Путін заявив, що танки на Донбасі не іноземні, а держав, "які симпатизують бойовикам" / inosmi.ru

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. Мовляв, там є місцеві "міліція" і "сили самооборони," які складаються з місцевих мешканців.

      Про це Путін заявив під час своєї щорічної великої пресконференції.

      До слова: Путін стривожений заявою Зеленського про мінські домовленості

      У мене часто запитують, звідки у них є танки, інша військова техніка. Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії. До того ж, з застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони їх беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують,
      – пояснив президент Росії.

      Водночас він заявив, що це техніка саме проросійських бойовиків, а не іноземна. Крім того, він визнав, що на Донбасі справді є іноземні найманці.

      "Я і в Парижі про це говорив – там є і французи, і німці. Вони воюють і з одного боку, і з іншого. Давайте будемо розбиратися з тими найманцями, але вони не складають основу збройних формувань", – переконаний Путін.

      За його словами, головна проблема в тому, що "немає бажання вирішувати проблему за діалогом з людьми, а не намагатися створити сприятливі умови для її вирішення силовим шляхом".

      Донбас, війна, окуповані території
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Новини політики Проросійські бойовики
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