Путін визнав присутність іноземних найманців на Донбасі, але промовчав про росіян

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. Мовляв, там є місцеві "міліція" і "сили самооборони," які складаються з місцевих мешканців.

Про це Путін заявив під час своєї щорічної великої пресконференції.

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У мене часто запитують, звідки у них є танки, інша військова техніка. Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії. До того ж, з застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони їх беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують,

– пояснив президент Росії.

Водночас він заявив, що це техніка саме проросійських бойовиків, а не іноземна. Крім того, він визнав, що на Донбасі справді є іноземні найманці.

"Я і в Парижі про це говорив – там є і французи, і німці. Вони воюють і з одного боку, і з іншого. Давайте будемо розбиратися з тими найманцями, але вони не складають основу збройних формувань", – переконаний Путін.

За його словами, головна проблема в тому, що "немає бажання вирішувати проблему за діалогом з людьми, а не намагатися створити сприятливі умови для її вирішення силовим шляхом".



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу