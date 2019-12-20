Випускники російської снайперської школи приїхали на Донбас "скласти іспит": вбили пенсіонера

Поблизу Мар'їнки снайпер влучив у мирного жителя. Пенсіонер загинув 18 грудня біля свого будинку. Розвідка стверджує, що на Донбас прибули "випускники російської снайперської школи", щоб скласти "іспити".

Упродовж останніх кількох днів поблизу Мар'їнки панує неспокійна ситуація. У пресштабі ООС повідомили, що окупанти ведуть вогонь по позиціях українських військових з гранатометів і стрілецької зброї.

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Російський снайпер вбив мирного жителя на одній з крайніх вулиць Мар'їнки. Більшість будинків у цьому районі зруйновані. Військові медики намагалися повернути чоловіка до життя, але це було марно. За кілька хвилин чоловік помер на місці біля власного подвір’я.

Важливо! За даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Нещодавно на Донеччину з Росії заїхали випускники снайперської школі. І зараз поблизу Мар’їнки вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички.

Що відомо про вбитого

За словами сусідки загиблого пані Віри, чоловіка звали Михайло, йому було 57 років. Пенсіонер як і завжди сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля застрягла у животі.

Думаю, що Михайло у пошуках допомоги пройшов десь метрів з десять після поранення, бо там залишилося його взуття,

– розповіла сусідка.



Російський снайпер вбив пенсіонера на Донбасі/ Фото: пресслужба ООС

У пресслужбі наголошують, що це не єдині факти безпринципних і аморальних дій російських снайперів. 25 листопада у Мар’їнці внаслідок обстрілу було поранено місцеву жінку. Вона йшла по вулиці з малою дитиною.

Поблизу Мар'їнки снайпер влучив у мирного жителя: дивіться відео

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Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.



Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу