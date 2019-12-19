Скільки українців вважають Росію агресором: результати соцопитування

За останній місяць різко зросла кількість українців, які вважають Росію країною-агресором. Водночас, у грудні серед громадян зросла підтримка проєвропейського вектору розвитку країни.

Про це свідчать дані опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг".

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Так, за місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України. Якщо у листопаді так вважали 64% українців, то у грудні їх стало – 70%.

Протилежної думки дотримується 21% опитаних. Останніх найбільше на півдні та особливо на сході країни і серед симпатиків партії "Опозиційна платформа – За життя".



Чи вважають українці Росію країною-агресором

Окрім того, у грудні зросла підтримка проєвропейського вектора розвитку країни: 60% підтримують вступ до Євросоюзу (у листопаді – 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (48% – у листопаді).

Надалі у питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході та у Центрі, противників – на Півдні та Сході.

Серед мешканців південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленість від Росії та Заходу, або ж проросійські орієнтації.



Зовнішньополітичні симпатії українців