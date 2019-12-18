Що думають про Зеленського росіяни

Росіяни скептично ставляться до Президента України Володимира Зеленського. Більшість росіян нічого не знають про його діяльність і не мають про нього жодної думки.

Про ставлення росіян до Зеленського свідчать результати проведеного в грудні спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури.

Дізнайтеся, яким є рейтинг Зеленського в Україні

Як росіяни ставляться до Зеленського

9% росіян заявили про позитивне ставлення до Зеленського;

35% росіян нічого не знають про діяльність Зеленського;

29% – декларують байдуже ставлення до нього;

21% – негативно ставляться.



Ставлення росіян до Зеленського / Інфографіка ВЦДГМ

Які категорії росіян ставляться позитивно і негативно до Зеленського

Позитивне ставлення до Зеленського переважає серед російської молоді (від 18 до 24 років) – 19%;

3% росіян у цій віковій групі ставляться до українського президента негативно;

40% росіян у цій групі ставляться до Зеленського байдуже;

58% росіян у віці від 45 років і старше негативно ставляться;

Краще за інших до українського лідера ставляться у Москві і Санкт-Петербурзі (по 12%) та в інших містах-мільйонниках. А негативне ставлення переважає в селах – 25%.

Що росіяни думають про відносини держав за президентства Зеленського

67% росіян вважають, що за період роботи Зеленського російсько-українські відносини не змінилися;

16% – вважають, що відносини швидше покращилися;

9% – що погіршилися;

53% – оцінюють нинішні російсько-українські відносини як погані;

30% – вважають відносини в чомусь хорошими і в чомусь поганими;

5% – скоріше хорошими.

Позитивні зміни бачать насамперед чоловіки (22%) і молодь (27%).

Дивіться інфографіку про те, як до Зеленського ставляться українці:



Статистика ставлення до Зеленського українців / Інфографіка 24 каналу