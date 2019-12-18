Що думають про Зеленського росіяни
Росіяни скептично ставляться до Президента України Володимира Зеленського. Більшість росіян нічого не знають про його діяльність і не мають про нього жодної думки.
Про ставлення росіян до Зеленського свідчать результати проведеного в грудні спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури.
Дізнайтеся, яким є рейтинг Зеленського в Україні
Як росіяни ставляться до Зеленського
- 9% росіян заявили про позитивне ставлення до Зеленського;
- 35% росіян нічого не знають про діяльність Зеленського;
- 29% – декларують байдуже ставлення до нього;
- 21% – негативно ставляться.
Ставлення росіян до Зеленського / Інфографіка ВЦДГМ
Які категорії росіян ставляться позитивно і негативно до Зеленського
- Позитивне ставлення до Зеленського переважає серед російської молоді (від 18 до 24 років) – 19%;
- 3% росіян у цій віковій групі ставляться до українського президента негативно;
- 40% росіян у цій групі ставляться до Зеленського байдуже;
- 58% росіян у віці від 45 років і старше негативно ставляться;
Краще за інших до українського лідера ставляться у Москві і Санкт-Петербурзі (по 12%) та в інших містах-мільйонниках. А негативне ставлення переважає в селах – 25%.
Що росіяни думають про відносини держав за президентства Зеленського
- 67% росіян вважають, що за період роботи Зеленського російсько-українські відносини не змінилися;
- 16% – вважають, що відносини швидше покращилися;
- 9% – що погіршилися;
- 53% – оцінюють нинішні російсько-українські відносини як погані;
- 30% – вважають відносини в чомусь хорошими і в чомусь поганими;
- 5% – скоріше хорошими.
Позитивні зміни бачать насамперед чоловіки (22%) і молодь (27%).
Дивіться інфографіку про те, як до Зеленського ставляться українці:
Статистика ставлення до Зеленського українців / Інфографіка 24 каналу