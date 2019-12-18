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      Що думають про Зеленського росіяни

      268 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Росіяни скептично ставляться до Президента України Володимира Зеленського. Більшість росіян нічого не знають про його діяльність і не мають про нього жодної думки.

      Про ставлення росіян до Зеленського свідчать результати проведеного в грудні спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури.

      Дізнайтеся, яким є рейтинг Зеленського в Україні

      Як росіяни ставляться до Зеленського

      • 9% росіян заявили про позитивне ставлення до Зеленського;
      • 35% росіян нічого не знають про діяльність Зеленського;
      • 29% – декларують байдуже ставлення до нього;
      • 21% – негативно ставляться.

      Рейтинг Зеленського в Росії статистика опитування ставлення до Зеленського
      Ставлення росіян до Зеленського / Інфографіка ВЦДГМ

      Які категорії росіян ставляться позитивно і негативно до Зеленського

      • Позитивне ставлення до Зеленського переважає серед російської молоді (від 18 до 24 років) – 19%;
      • 3% росіян у цій віковій групі ставляться до українського президента негативно;
      • 40% росіян у цій групі ставляться до Зеленського байдуже;
      • 58% росіян у віці від 45 років і старше негативно ставляться;

      Краще за інших до українського лідера ставляться у Москві і Санкт-Петербурзі (по 12%) та в інших містах-мільйонниках. А негативне ставлення переважає в селах – 25%.

      Що росіяни думають про відносини держав за президентства Зеленського

      • 67% росіян вважають, що за період роботи Зеленського російсько-українські відносини не змінилися;
      • 16% – вважають, що відносини швидше покращилися;
      • 9% – що погіршилися;
      • 53% – оцінюють нинішні російсько-українські відносини як погані;
      • 30% – вважають відносини в чомусь хорошими і в чомусь поганими;
      • 5% – скоріше хорошими.

      Позитивні зміни бачать насамперед чоловіки (22%) і молодь (27%).

      Дивіться інфографіку про те, як до Зеленського ставляться українці:

      рейтинг Зеленського в Україні статистика ставлення до Зеленського українців
      Статистика ставлення до Зеленського українців / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Статистика Соціологічне дослідження дослідження
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