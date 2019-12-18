Что думают о Зеленском россияне
Россияне скептически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство россиян ничего не знают о его деятельности и не сложили о нем никакого мнения.
Об отношении россиян к Зеленскому свидетельствуют результаты проведенного в декабре совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры.
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Как россияне относятся к Зеленскому
- 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому;
- 35% россиян ничего не знают о деятельности Зеленскому;
- 29% – декларируют безразличное отношение к нему;
- 21% – отрицательно относятся.
Отношение россиян к Зеленскому / Инфографика ВЦИОМ
Какие категории россиян относятся положительно и отрицательно к Зеленскому
- Положительное отношение к Зеленскому преобладает среди российской молодежи (от 18 до 24 лет) – 19%;
- 3% россиян в этой возрастной группе относятся к украинскому президенту негативно;
- 40% россиян в этой группе относятся к Зеленскому безразлично;
- 58% россиян в возрасте от 45 лет и старше негативно относятся;
Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках. А негативное отношение преобладает в селах – 25%.
Что россияне думают об отношениях государств при президентстве Зеленского
- 67% россиян считают, что за период работы Зеленского российско-украинские отношения не изменились;
- 16% – считают, что отношения скорее улучшились;
- 9% – что ухудшились;
- 53% – оценивают нынешние российско-украинские отношения как плохие;
- 30% – считают отношения в чем-то хорошими и в чем-то плохими;
- 5% – скорее хорошими.
Положительные изменения видят прежде всего мужчины (22%) и молодежь (27%).
Смотрите инфографику о том, как к Зеленскому относятся украинцы:
Статистика отношения к Зеленскому украинцев / Инфографика 24 канала