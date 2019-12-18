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      Что думают о Зеленском россияне

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Россияне скептически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство россиян ничего не знают о его деятельности и не сложили о нем никакого мнения.

      Об отношении россиян к Зеленскому свидетельствуют результаты проведенного в декабре совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры.

      Узнайте, какой рейтинг у Зеленскому в Украине

      Как россияне относятся к Зеленскому

      • 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому;
      • 35% россиян ничего не знают о деятельности Зеленскому;
      • 29% – декларируют безразличное отношение к нему;
      • 21% – отрицательно относятся.

      Рейтинг Зеленського в Росії статистика опитування ставлення до ЗеленськогоОтношение россиян к Зеленскому / Инфографика ВЦИОМ

      Какие категории россиян относятся положительно и отрицательно к Зеленскому

      • Положительное отношение к Зеленскому преобладает среди российской молодежи (от 18 до 24 лет) – 19%;
      • 3% россиян в этой возрастной группе относятся к украинскому президенту негативно;
      • 40% россиян в этой группе относятся к Зеленскому безразлично;
      • 58% россиян в возрасте от 45 лет и старше негативно относятся;

      Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках. А негативное отношение преобладает в селах – 25%.

      Что россияне думают об отношениях государств при президентстве Зеленского

      • 67% россиян считают, что за период работы Зеленского российско-украинские отношения не изменились;
      • 16% – считают, что отношения скорее улучшились;
      • 9% – что ухудшились;
      • 53% – оценивают нынешние российско-украинские отношения как плохие;
      • 30% – считают отношения в чем-то хорошими и в чем-то плохими;
      • 5% – скорее хорошими.

      Положительные изменения видят прежде всего мужчины (22%) и молодежь (27%).

      Смотрите инфографику о том, как к Зеленскому относятся украинцы:

      рейтинг Зеленського в Україні статистика ставлення до Зеленського українців
      Статистика отношения к Зеленскому украинцев / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики исследования Социологическое исследование Статистика Владимир Зеленский
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