Что думают о Зеленском россияне

Россияне скептически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство россиян ничего не знают о его деятельности и не сложили о нем никакого мнения.

Об отношении россиян к Зеленскому свидетельствуют результаты проведенного в декабре совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры.

Узнайте, какой рейтинг у Зеленскому в Украине

Как россияне относятся к Зеленскому

9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому;

35% россиян ничего не знают о деятельности Зеленскому;

29% – декларируют безразличное отношение к нему;

21% – отрицательно относятся.

Отношение россиян к Зеленскому / Инфографика ВЦИОМ

Какие категории россиян относятся положительно и отрицательно к Зеленскому

Положительное отношение к Зеленскому преобладает среди российской молодежи (от 18 до 24 лет) – 19%;

3% россиян в этой возрастной группе относятся к украинскому президенту негативно;

40% россиян в этой группе относятся к Зеленскому безразлично;

58% россиян в возрасте от 45 лет и старше негативно относятся;

Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках. А негативное отношение преобладает в селах – 25%.

Что россияне думают об отношениях государств при президентстве Зеленского

67% россиян считают, что за период работы Зеленского российско-украинские отношения не изменились;

16% – считают, что отношения скорее улучшились;

9% – что ухудшились;

53% – оценивают нынешние российско-украинские отношения как плохие;

30% – считают отношения в чем-то хорошими и в чем-то плохими;

5% – скорее хорошими.

Положительные изменения видят прежде всего мужчины (22%) и молодежь (27%).

Смотрите инфографику о том, как к Зеленскому относятся украинцы:



Статистика отношения к Зеленскому украинцев / Инфографика 24 канала