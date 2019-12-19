Сколько украинцев считают Россию агрессором: результаты соцопроса

За последний месяц резко возросло количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. В то же время, в декабре среди граждан возросла поддержка проевропейского вектора развития страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

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Так, за месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. Если в ноябре так считали 64% украинцев, то в декабре их стало – 70%.

Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на востоке страны и среди тех кто симпатизирует партии "Оппозиционная платформа – По жизни".



Считают ли украинцы Россию страной-агрессором

Кроме того, в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре – 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% – в ноябре).

В дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников – на Юге и Востоке.

Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.



Внешнеполитические симпатии украинцев