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      Сколько украинцев считают Россию агрессором: результаты соцопроса

      208 Читати новину українською
      Сколько украинцев считают Россию агрессором / Иллюстративное фото

      За последний месяц резко возросло количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. В то же время, в декабре среди граждан возросла поддержка проевропейского вектора развития страны.

      Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

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      Так, за месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. Если в ноябре так считали 64% украинцев, то в декабре их стало – 70%.

      Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на востоке страны и среди тех кто симпатизирует партии "Оппозиционная платформа – По жизни".


      Считают ли украинцы Россию страной-агрессором

      Кроме того, в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре – 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% – в ноябре).

      В дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников – на Юге и Востоке.

      Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.


      Внешнеполитические симпатии украинцев

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Социологическое исследование Аннексия Крыма
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