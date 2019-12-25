Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ
Від початку 2019 року через обстріли на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту. Більше 120 людей отримали поранення.
З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених, пише BBC.
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Загалом за рік зафіксували майже 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.
Нещодавно поблизу Мар'їнки снайпер влучив у мирного жителя. Пенсіонер загинув 18 грудня біля свого будинку. Розвідка стверджує, що на Донбас прибули "випускники російської снайперської школи", щоб скласти "іспити". Детальніше – тут.
Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі
Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:
- безповоротні втрати – 2 608 осіб;
- інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
- санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
- ушкоджені – 2 251 особа.
Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.