Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ

Від початку 2019 року через обстріли на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту. Більше 120 людей отримали поранення.

З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених, пише BBC.

Важливо: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

Загалом за рік зафіксували майже 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Нещодавно поблизу Мар'їнки снайпер влучив у мирного жителя. Пенсіонер загинув 18 грудня біля свого будинку. Розвідка стверджує, що на Донбас прибули "випускники російської снайперської школи", щоб скласти "іспити". Детальніше – тут.

Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.



Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу