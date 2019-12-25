18:02
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, 24 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ

      104 Читать новость на русском
      Скільки цивільних загинуло на Донбасі / radiosvoboda.org

      Від початку 2019 року через обстріли на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту. Більше 120 людей отримали поранення.

      З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених, пише BBC.

      Важливо: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

      Загалом за рік зафіксували майже 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.

      Нещодавно поблизу Мар'їнки снайпер влучив у мирного жителя. Пенсіонер загинув 18 грудня біля свого будинку. Розвідка стверджує, що на Донбас прибули "випускники російської снайперської школи", щоб скласти "іспити". Детальніше – тут.

      Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

      Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру
      сьогодні
      13259
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви ОБСЄ Україна – Росія Проросійські бойовики Новини Донецька Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 422
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 750
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      688
      сьогодні , 11:00 Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців
      Олена Булан 425
      сьогодні , 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
      Анастасія Кушпіт 462
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук