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      РФ подарувала президентці Естонії вино з окупованого Криму: та відмовилась і повернула подарунок

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      Керсті Кальюлайд і Володимир Путін / ТАСС

      Посольство Росії відправило лідерці Естонії Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського з нагоди її 50-річчя. Квіти і шоколад глава держави прийняла, а от шампанське з окупованого Криму відправила назад.

      Про це повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.

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      Що відомо про позицію Естонії щодо окупованого Криму

      Лідерка Естонії Керсті Кальюлайд неодноразово закликала Європу і світ не забувати про незаконну окупацію Росією Криму.

      Нещодавно представник Естонії при ООН Свен Юргенсон заявив, що питання окупації України постійно буде на порядку денному Ради Безпеки ООН. Адже станом на сьогодні є найгострішим серед проблем Східної Європи.

      З 1 січня оновився склад Ради Безпеки ООН – туди увійшли 5 нових непостійних членів: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. Саме остання представлятиме Східну Європу й замінить Польщу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Естонія Анексія Криму Курйозні новини
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