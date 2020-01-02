До Ради Безпеки ООН приєдналися нові країни-члени: що відомо
До складу Ради Безпеки ООН приєдналися нові члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. В організації очікують, що оновлення складу непостійних членів допоможе у вирішенні стратегічних проблем.
Радбез перебуває не в найкращій формі, повідомив у фейсбуці представник України в ООН Олег Ніколенко.
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Антагонізм "постійної п’ятірки" у стилі часів Холодної війни доволі часто призводить до паралізації роботи ключового органу, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки,
– написав Ніколенко.
За його словами, оновлення складу непостійних членів – це завжди можливість пошуку стратегічних спільних знаменників. 10 тимчасових країн-членів не мають права вето, проте можуть виступати рушійною силою там, де позиції п’яти постійних членів не збігаються.
Регіон Східної Європи буде представляти Естонія. Серед пріоритетів естонської делегації – дотримання принципів незастосування сили та невизнання незаконної анексії територій. А це актуально для України.
Нагадаємо, Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів до бюджету ООН на 2020 рік.
Що таке Рада Безпеки ООН
- Постійний орган ООН, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
- У Радбез входять п'ять постійних членів – Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.
- На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.
- Україна була непостійним членом Радбезу у 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 роках.