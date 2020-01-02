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      До Ради Безпеки ООН приєдналися нові країни-члени: що відомо

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      До Радбезу ООН приєдналися нові члени / GettyImages

      До складу Ради Безпеки ООН приєдналися нові члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. В організації очікують, що оновлення складу непостійних членів допоможе у вирішенні стратегічних проблем.

      Радбез перебуває не в найкращій формі, повідомив у фейсбуці представник України в ООН Олег Ніколенко.

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      Антагонізм "постійної п’ятірки" у стилі часів Холодної війни доволі часто призводить до паралізації роботи ключового органу, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки,
      – написав Ніколенко.

      За його словами, оновлення складу непостійних членів – це завжди можливість пошуку стратегічних спільних знаменників. 10 тимчасових країн-членів не мають права вето, проте можуть виступати рушійною силою там, де позиції п’яти постійних членів не збігаються.

      Регіон Східної Європи буде представляти Естонія. Серед пріоритетів естонської делегації – дотримання принципів незастосування сили та невизнання незаконної анексії територій. А це актуально для України.

      Нагадаємо, Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів до бюджету ООН на 2020 рік.

      Що таке Рада Безпеки ООН

      • Постійний орган ООН, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
      • У Радбез входять п'ять постійних членів – Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.
      • На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.
      • Україна була непостійним членом Радбезу у 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 роках.
      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ООН Естонія Туніс В’єтнам
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