До Ради Безпеки ООН приєдналися нові країни-члени: що відомо

До складу Ради Безпеки ООН приєдналися нові члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. В організації очікують, що оновлення складу непостійних членів допоможе у вирішенні стратегічних проблем.

Радбез перебуває не в найкращій формі, повідомив у фейсбуці представник України в ООН Олег Ніколенко.

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Антагонізм "постійної п’ятірки" у стилі часів Холодної війни доволі часто призводить до паралізації роботи ключового органу, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки,

– написав Ніколенко.

За його словами, оновлення складу непостійних членів – це завжди можливість пошуку стратегічних спільних знаменників. 10 тимчасових країн-членів не мають права вето, проте можуть виступати рушійною силою там, де позиції п’яти постійних членів не збігаються.

Регіон Східної Європи буде представляти Естонія. Серед пріоритетів естонської делегації – дотримання принципів незастосування сили та невизнання незаконної анексії територій. А це актуально для України.

Нагадаємо, Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів до бюджету ООН на 2020 рік.

Що таке Рада Безпеки ООН