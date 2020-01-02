К Совету Безопасности ООН присоединились новые страны-члены: что известно
К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. В организации ожидают, что обновление состава непостоянных членов поможет в решении стратегических проблем.
Совбез находится не в лучшей форме, сообщил в фейсбуке представитель Украины в ООН Олег Николенко.
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Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности,
– написал Николенко.
По его словам, обновление состава непостоянных членов – это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей. 10 временных стран-членов не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции пяти постоянных членов не совпадают.
Регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации – соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий. А это актуально для Украины.
Напомним, Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН на 2020 год.
Что такое Совет Безопасности ООН
- Постоянный орган ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
- В Совбез входят пять постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются ежегодно.
- В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.
- Украина была непостоянным членом Совбеза в 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 годах.
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