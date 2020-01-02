К Совету Безопасности ООН присоединились новые страны-члены: что известно

К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. В организации ожидают, что обновление состава непостоянных членов поможет в решении стратегических проблем.

Совбез находится не в лучшей форме, сообщил в фейсбуке представитель Украины в ООН Олег Николенко.

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Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности,

– написал Николенко.

По его словам, обновление состава непостоянных членов – это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей. 10 временных стран-членов не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции пяти постоянных членов не совпадают.

Регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации – соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий. А это актуально для Украины.

Напомним, Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН на 2020 год.

Что такое Совет Безопасности ООН