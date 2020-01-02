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      К Совету Безопасности ООН присоединились новые страны-члены: что известно

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      К Совбезу ООН присоединились новые члены / GettyImages

      К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. В организации ожидают, что обновление состава непостоянных членов поможет в решении стратегических проблем.

      Совбез находится не в лучшей форме, сообщил в фейсбуке представитель Украины в ООН Олег Николенко.

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      Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности,
      – написал Николенко.

      По его словам, обновление состава непостоянных членов – это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей. 10 временных стран-членов не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции пяти постоянных членов не совпадают.

      Регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации – соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий. А это актуально для Украины.

      Напомним, Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН на 2020 год.

      Что такое Совет Безопасности ООН

      • Постоянный орган ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
      • В Совбез входят пять постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются ежегодно.
      • В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.
      • Украина была непостоянным членом Совбеза в 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 годах.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Вьетнам Туніс Эстония ООН
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