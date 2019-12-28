Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН: детали

Вклад Украины в бюджет Организации Объединенных Наций на 2020 год составляет примерно 1,7 миллиона долларов. Такую сумму определила Генеральная Ассамблея, утвердив регулярный бюджет ООН.

Об этом в фейсбуке сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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В 2020 году он (бюджет ООН – 24 канал) составит 3,1 миллиарда долларов. Украина заплатит около 1,7 миллиона долларов,

– написал Николенко.

По его словам, впервые бюджет был принят не на два года, а на один. Более гибкий подход в планировании является частью действующей реформы.

В прошлом году Украина попала в первых 25 государств-членов организации, которые уплатили взнос вовремя.

Что известно о регулярном бюджете ООН