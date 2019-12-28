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      Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів у бюджет ООН: деталі

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      Україна заплатить у бюджет ООН приблизно 1,7 мільйона доларів / glavcom.ua

      Внесок України до бюджету Організації Об'єднаних Націй на 2020 рік становить приблизно 1,7 мільйона доларів. Таку суму визначила Генеральна Асамблея, затвердивши регулярний бюджет ООН.

      Про це у фейсбуці повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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      У 2020 році він (бюджет ООН – 24 канал) становитиме 3,1 мільярда доларів. Україна заплатить близько 1,7 мільйона доларів,
      – написав Ніколенко.

      За його словами, уперше бюджет був прийнятий не на два роки, а на один. Більш гнучкий підхід у плануванні є частиною чинної реформи.

      Минулого року Україна потрапила до перших 25 держав-членів організації, які сплатили внесок вчасно.

      Що відомо про регулярний бюджет ООН

      • Покриває усю діяльність системи ООН, окрім операцій з підтримання миру. Для них існує окремий бюджет, який схвалюється влітку. Зараз він становить 6,5 мільярда доларів на рік.
      • Бюджет ООН буде наповнюється внесками держав-членів відповідно до затвердженої шкали.
      • Країни повинні заплатити свої внески до 31 січня. Найбільшу частку внесе США – 22%.
      • У 2020 році 17,5 мільйона доларів будуть спрямовані на міжнародні розслідування тяжких злочинів у Сирії.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші ООН Генасамблея ООН
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