Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів у бюджет ООН: деталі
Внесок України до бюджету Організації Об'єднаних Націй на 2020 рік становить приблизно 1,7 мільйона доларів. Таку суму визначила Генеральна Асамблея, затвердивши регулярний бюджет ООН.
Про це у фейсбуці повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
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У 2020 році він (бюджет ООН – 24 канал) становитиме 3,1 мільярда доларів. Україна заплатить близько 1,7 мільйона доларів,
– написав Ніколенко.
За його словами, уперше бюджет був прийнятий не на два роки, а на один. Більш гнучкий підхід у плануванні є частиною чинної реформи.
Минулого року Україна потрапила до перших 25 держав-членів організації, які сплатили внесок вчасно.
Що відомо про регулярний бюджет ООН
- Покриває усю діяльність системи ООН, окрім операцій з підтримання миру. Для них існує окремий бюджет, який схвалюється влітку. Зараз він становить 6,5 мільярда доларів на рік.
- Бюджет ООН буде наповнюється внесками держав-членів відповідно до затвердженої шкали.
- Країни повинні заплатити свої внески до 31 січня. Найбільшу частку внесе США – 22%.
- У 2020 році 17,5 мільйона доларів будуть спрямовані на міжнародні розслідування тяжких злочинів у Сирії.