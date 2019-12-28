Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів у бюджет ООН: деталі

Внесок України до бюджету Організації Об'єднаних Націй на 2020 рік становить приблизно 1,7 мільйона доларів. Таку суму визначила Генеральна Асамблея, затвердивши регулярний бюджет ООН.

Про це у фейсбуці повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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У 2020 році він (бюджет ООН – 24 канал) становитиме 3,1 мільярда доларів. Україна заплатить близько 1,7 мільйона доларів,

– написав Ніколенко.

За його словами, уперше бюджет був прийнятий не на два роки, а на один. Більш гнучкий підхід у плануванні є частиною чинної реформи.

Минулого року Україна потрапила до перших 25 держав-членів організації, які сплатили внесок вчасно.

Що відомо про регулярний бюджет ООН