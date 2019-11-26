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      Зеленському в Естонії подарували велосипед

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      Зеленський в Естонії отримав цікаві подарунки / slovoidilo.ua

      Електровелосипед і пів літра меду – такий подарунок зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд українському главі держави Володимиру Зеленському. Від українців Каль.лайд отримала вишиванку.

      Зеленський 26 листопада перебуває з офіційним візитом у Таллінні, саме під час візиту президенти країн обмінялися подарунками. Про це розповіли у виданні "Слово і Діло".

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      Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Володимиру Зеленському електровелосипед та банку меду. У відповідь отримала українську вишиванку.

      Дивіться фото подарунків, якими обмінялися глави держав ("Слово і діло"):

       

       

      Володимир Зеленський, зауважимо, в Естонії з одноденним візитом, наступного дня, 27 листопада, глава України планує відвідати Литву. 

      Під час брифінгу в Естонії Зеленський також поділився деталями телефонної розмови з Путіним

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Естонія Володимир Зеленський
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