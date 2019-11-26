Зеленському в Естонії подарували велосипед

Електровелосипед і пів літра меду – такий подарунок зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд українському главі держави Володимиру Зеленському. Від українців Каль.лайд отримала вишиванку.

Зеленський 26 листопада перебуває з офіційним візитом у Таллінні, саме під час візиту президенти країн обмінялися подарунками. Про це розповіли у виданні "Слово і Діло".

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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Володимиру Зеленському електровелосипед та банку меду. У відповідь отримала українську вишиванку.

Дивіться фото подарунків, якими обмінялися глави держав ("Слово і діло"):

Володимир Зеленський, зауважимо, в Естонії з одноденним візитом, наступного дня, 27 листопада, глава України планує відвідати Литву.

Під час брифінгу в Естонії Зеленський також поділився деталями телефонної розмови з Путіним