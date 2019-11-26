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      Зеленський поділився деталями телефонної розмови з Путіним

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      Президент Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні ситуація між Україною та Росією є дуже складною. Щоправда, сторони вже почали діалог, і його буде продовжено під час нормандської зустрічі, яку заплановано на 9 грудня.

      Таку заяву Зеленський зробив під час спільного брифінгу з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд. Відео заходу опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

      Зверніть увагу! Дожали, – Зеленський повідомив узгоджену дату нормандської зустрічі

      Коментуючи нещодавню телефонну розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним, Зеленський підкреслив, що Україна є задоволеною, що повернулися захоплені торік на Азові її кораблі. Раніше повернулися політв’язні та моряки.

      "Ми обговорили питання, що немає всього технічного обладнання. Ми обговорили з президентом, щоб Росія повернула нам все, що було до цього. Можна й більше, хоча б наше", – зауважив Зеленський.

      Ще однією темою розмови Зеленського та Путіна була прийдешня зустріч у нормандському форматі.

      "Ми поважаємо наших партнерів, тому ми не обговорювали теми прийдешньої нормандської зустрічі. Тому що ми всі ці теми маємо обговорювати за участю усіх лідерів країн "нормандської четвірки" (Росії, України, Німеччини та Франції). Тому цей діалог буде 9 грудня", – зазначив український лідер.

      Також президенти України та Росії обговорили питання контракту щодо транзиту російського газу через територію України.

      "Закінчується рік, і нам всім потрібно домовитися про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетом. Не тільки для України. Це енергетична безпека всієї Європи", – зауважив Зеленський.

      Ще одна заява! Росія повернула Україні кораблі без обладнання: Зеленський планує звернутися до Кремля

      Що відомо про телефонну розмову Зеленського та Путіна

      Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

      Раніше Зеленський і Путін спілкувалися телефоном щонайменше тричі. Під час цих розмов вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі", врегулювання військових дій на Донбасі та обмін полоненими, який відбувся 7 вересня. Особистих зустрічей між лідерами України та Росії не було. Вперше це може трапитися під час нормандського саміту.

      Чому Зеленський зустрічався з Кальюлайд

      26 листопада Зеленський у межах офіційного візиту прибув до столиці Естонії Таллінна. Серед запланованих власне і була його зустріч з естонською президенткою. Також Зеленський і Кальюлайд мають взяти участь у роботі Цифрового форуму. 

      Ще Зеленський має провести зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естоніх Хенном Пиллуаасом і прем’єр-міністром країни Ратасом.

      До теми! Війна на Сході України: Естонія окреслила своє бачення

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Естонія Закордонні візити Зеленського Україна – Росія Володимир Путін
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