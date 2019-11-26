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      Зеленский поделился деталями телефонного разговора с Путиным

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      Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня ситуация между Украиной и Россией является очень сложной. Правда, стороны уже начали диалог, и он будет продолжен во время нормандской встречи, которая запланирована на 9 декабря.

      Такое заявление Зеленский сделал во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Видео мероприятия опубликовала пресс-служба Офиса Президента Украины.

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      Комментируя недавний телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным, Зеленский подчеркнул, что Украина удовлетворена, что вернулись захваченные в прошлом году на Азове ее корабли. Ранее вернулись политзаключенные и моряки.

      "Мы обсудили вопросы, что нет всего технического оборудования. Мы обсудили с президентом, чтобы Россия вернула нам все, что было до этого. Можно и больше, хотя бы наше", – отметил Зеленский.

      Еще одной темой разговора Зеленского и Путина была грядущая встреча в нормандском формате.

      "Мы уважаем наших партнеров, поэтому мы не обсуждали темы грядущей нормандской встречи. Потому что мы все эти темы должны обсуждать с участием всех лидеров стран "нормандской четверки" (России, Украины, Германии и Франции). Поэтому этот диалог будет 9 декабря", – отметил украинский лидер.

      Также президенты Украины и России обсудили вопросы контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

      "Заканчивается год, и нам всем нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового договора. Для нас это является приоритетом. Не только для Украины. Это энергетическая безопасность всей Европы", – отметил Зеленский.

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      Теги: Новости России Новости Украины Владимир Зеленский Эстония Владимир Путин Украина – Россия Зарубежные визиты Зеленского Новости политики
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