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      Война на Востоке Украины: Эстония обозначила свое видение

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      Керсти Кальюлайд / Eesti Ekspress

      Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Также эта страна поддерживает движение Украины в сторону НАТО и Европейского Союза.

      Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам их встречи. Видео брифинга опубликовала пресс-служба Офиса Президента Украины.

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      Кальюлайд рассказала, что сама стояла на линии фронта в Восточной Украине. Стояла рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого – Украина, а по другую – та же страна, но "это разные среды".

      Важно двигаться в политическую сторону решения этого конфликта. В то же время мы не должны дать международному сообществу забыть, что это не внутренний конфликт, в котором виновны обе стороны. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона – агрессор, а вторая – жертва. Имеем дело с частичной аннексией территории Украины и с агрессией,
      – отметила политик.

      Также она призвала международное сообщество продолжать делать шаги, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

      "Напоследок скажу, что Эстония продолжает поддерживать Украину и ее амбиции в сторону НАТО и Европейского союза. Да, это займет время. Но обе международные организации должны оставаться открытыми для Украины", – подытожила Керсти Кальюлайд.

      Президент Зеленский с официальным визитом прибыл в Эстонию 26 ноября. Кроме встречи с Кальюлайд у него еще запланированы переговоры с:

      • спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пыллуаасом,
      • премьер-министром страны Ратасом.

      Также лидеры Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Эстония Зарубежные визиты Зеленского Новости политики
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