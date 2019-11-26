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      Війна на Сході України: Естонія окреслила своє бачення

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      Керсті Кальюлайд / Eesti Ekspress

      Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України. Також ця країна підтримує рух України у бік НАТО та Європейського Союзу.

      Таку заяву зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустріч. Відео брифінгу опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

      Зверніть увагу! Разумков зустрівся з президенткою Естонії Кальюлайд: обговорили діджиталізацію реформ

      Кальюлайд розповіла, що сама стояла на лінію фронту на Східній Україні. Стояла поруч зі шлагбаумом, по один бік якого – Україна, а по інший – та ж країна, але "це різні середовища".

      Важливо рухатися у політичний бік вирішення цього конфлікту. Водночас ми не повинні дати міжнародній спільноті забути, що це не внутрішній конфлікт, в якому є винними дві сторони. Ми маємо справу з агресією, де одна сторона – агресор, а друга – жертва. Маємо справу з частковою анексією території України та з агресією,
      – наголосила політикиня.

      Також вона закликала міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

      "Наостанок скажу, що Естонія продовжує підтримувати Україну та її амбіції у бік НАТО та Європейського союзу. Так, це займе час. Але обидві міжнародні організації повинні залишатися відкритими для України", – підсумувала Керсті Кальюлайд.

      Президент Зеленський з офіційним візитом прибув до Естонії 26 листопад. Окрім зустрічі із Кальюлайд у нього ще заплановано перемовини з:

      • спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
      • прем’єр-міністром країни Ратасом.

      Також лідери України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму,

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Естонія Закордонні візити Зеленського
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