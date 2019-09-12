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      Разумков зустрівся з президенткою Естонії Кальюлайд: обговорили діджиталізацію реформ

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      Дмитро Разумков та Керсті Кальюлайд
      Дмитро Разумков та Керсті Кальюлайд / Фото з Facebook Разумкова

      Після чергового пленарного засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд. Політики обговорили впровадження електронних сервісів в Україні.

      Україна готова застосувати досвід естонії у діджиталізації реформ, зявив за результатами зустрічі Дмитро Разумков.

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      Нам є чому повчитися у країни, яка стала лідером у впровадженні електронних сервісів. Про це поспілкувалися з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд. Також подякував за стійке партнерство між нашими державами та велику підтримку України за багатьма напрямками,
      – заявив спікер Верховної Ради.

      Разумков також наголосив, що Естонія завжди підтримувала територіальну цілісність та суверенітет України, а також є стійким партнерів у просуванні інтересів держави у Європейському Союзі.

      Резюмуючи, голова Верховної Ради висловив сподівання, що міждержавні відносини залишаться такими ж стійкими і дружніми, як і багато років до цього.

      Що ще відомо про візит Кальюлайд до України?Керсті Кальюлайд прибула до України, аби взяти участь у Європейському ялтинському форумі-2019 (YES-2019), який стартує у п'ятницю, 13 вересня. Того ж дня у неї запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада Естонія
      Джерело: 24 канал
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