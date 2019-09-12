Разумков встретился с президентом Эстонии Кальюлайд: обсудили диджитализацию реформ

После очередного пленарного заседания председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Политики обсудили внедрение электронных сервисов в Украине.

Украина готова применить опыт Эстонии в диджитализации реформ, заявил по результатам встречи Дмитрий Разумков.

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Нам есть чему поучиться у страны, которая стала лидером во внедрении электронных сервисов. Об этом пообщались с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Также поблагодарил за устойчивое партнерство между нашими государствами и большую поддержку Украины по многим направлениям,

– заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также подчеркнул, что Эстония всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины, а также является устойчивым партнеров в продвижении интересов государства в Европейском союзе.

Резюмируя, председатель Верховной Рады выразил надежду, что межгосударственные отношения останутся такими же устойчивыми и дружескими, как и многие годы до этого.

Что еще известно о визите Кальюлайд в Украину?Керсти Кальюлайд прибыла в Украину, чтобы принять участие в Европейском ялтинском форуме-2019 (YES-2019), который стартует в пятницу, 13 сентября. В тот же день у нее запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.