Зеленський прибув до Естонії: що він там робитиме

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту прибув до столиці Естонії Таллінна. Перебуватиме він тут лише один день. Опісля український гарант відвідає сусідню Литву.

Візит Зеленського до Естонії

У межах візиту до Естонії Зеленський проведе зустрічі з:

президенткою країни Керсті Кальюлайд,

спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,

прем’єр-міністром Естонії країни Ратасом.

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Крім того, у Таллінні Зеленський і Кальюлайд візьмуть участь у роботі Цифрового форуму, передає Офіс Президента України.

Зауважимо, що супроводжують українського президента його дружина Олена Зеленська, міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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Візит Зеленського до Литви

За інформацією пресслужби українського президента, розпочнеться офіційний візит Зеленського до Литви 27 листопада. Тут він має взяти участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Також у межах візиту Зеленський проведе окремі перемовини з:

президентом Литви Гітанасом Науседою,

спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом,

прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Крім того, у стлиці країни Вільнюсі Зеленський і Науседа візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.

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Останній іноземний візит Зеленський здійснював до Японії. Тут він взяв участь у інтронізації нового імператора та зустрівся з:

прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,

керівниками обох палат японського парламенту,

членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,

керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;

керівництвом Японської асоціації нової економіки,

представниками японського бізнесу.

Також у межах цього візиту український гарант провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн. Зокрема, він зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару та з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.