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      Зеленський у Латвії: працюватимемо над поверненням в Україну "злочинних грошей" Януковича

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      Володимир Зеленський і Егілс Левітс
      Володимир Зеленський і Егілс Левітс / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення заарештованих коштів українських ексчиновників і пошуку нових незаконних активів.

      Зеленський заявив, що двостороння співпраця допоможе пошуку інших активів, що були незаконно виведені з України на рахунки латвійських банків.

      До теми: Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України

      Водночас, президент Латвії Егілс Левітс пообіцяв допомогу у вирішенні цього питання. За його словами, ще потрібно дочекатися рішення судів і доказів нелегального виведення грошей у Латвію.

      Відзначимо, що Латвійський суд визнав злочинним походження понад 30 мільйонів доларів, що пов'язують з колишніми українськими чиновниками. Тепер латвійський суд конфіскує їх.

      Знайте більше: ГПУ викликала на допит міністерку юстиції часів Януковича Лукаш

      Генеральна прокуратура Латвії у співпраці з колегами з України проводила спільну роботу у справі про незаконно придбані активи колишніх українських високопоставлених посадових осіб на чолі із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

      Латвія і гроші ексчиновників часів Януковича: що треба знати?

      • Восени 2016 року суд Латвії конфіскував 50 мільйонів євро на користь країни у справі розкрадань з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки. ЗМІ з'ясували, що це гроші Сергія Арбузова.
      • Ще у 2014 році в банках Латвії перебували 49,3 арештованих мільйонів колишнього віцепрем'єра України Сергія Арбузова.
      • Ще 32 мільйона доларів та 72 мільйона швейцарських франків на рахунках компанії екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка "застигли" у латвійських банках.

      За даними ЗМІ, більшість грошей президента-втікача Віктора Януковича осіла у Швейцарії. У лютому цього року журналістам вдалось з'ясувати, що він вивів з України 3,6 мільйона доларів через один із найбільших шведських банків – Swedbank.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Латвія Гроші Віктор Янукович
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