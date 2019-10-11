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      ГПУ викликала на допит міністерку юстиції часів Януковича Лукаш

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      Міністерку юстиції часів Януковича Лукаш викликали на допит як підозрювану
      Міністерку юстиції часів Януковича Лукаш викликали на допит як підозрювану / inforesist.org

      Генеральна прокуратура викликала на допит підозрювану в розкраданні бюджетних коштів та службовому підробленні міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш.

      Лукаш натомість заявила, що "відчуває непереборне бажання допомогти ГПУ та її новому керівництву". Копію повістки вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці.

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      Там вказано, що Лукаш викликають "для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваного".

      Допит має відбутися 17 жовтня о 14:00, прийти Лукаш повинна до старшого слідчого в особливо важливих справах.

      Олена Лукаш була міністеркою Кабінету Міністрів України (2012–2013). Колишній член Партії регіонів. У 2013 році ЗМІ почали писати про підозри про зв'язки Олени Лукаш з ФСБ. Вона була у списках осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва в період з 18 по 22 лютого 2014 року.

      Що треба знати про Олену Лукаш: основне

      • ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у заволодінні 2,5 мільйонами гривень із державного бюджету.
      • 5 жовтня 2016 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт.
      • Водночас тодішній заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.
      • 27 липня 2017 року голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Луценка Юрій Столярчук.
      • 20 листопада 2017 року Луценко заявив про недостатність доказів у провадженні стосовно Лукаш.
      • У березні 2018 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників. При цьому зняла обмеження проти двох осіб – Олени Лукаш і Сергія Клюєва.
      • Горбатюк запевняв, що виключення Лукаш із санкційного списку ЄС не вплине на хід розслідування.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович ГПУ Олена Лукаш Розслідування
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