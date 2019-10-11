ГПУ викликала на допит міністерку юстиції часів Януковича Лукаш

Генеральна прокуратура викликала на допит підозрювану в розкраданні бюджетних коштів та службовому підробленні міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш.

Лукаш натомість заявила, що "відчуває непереборне бажання допомогти ГПУ та її новому керівництву". Копію повістки вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці.

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Там вказано, що Лукаш викликають "для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваного".

Допит має відбутися 17 жовтня о 14:00, прийти Лукаш повинна до старшого слідчого в особливо важливих справах.

Олена Лукаш була міністеркою Кабінету Міністрів України (2012–2013). Колишній член Партії регіонів. У 2013 році ЗМІ почали писати про підозри про зв'язки Олени Лукаш з ФСБ. Вона була у списках осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва в період з 18 по 22 лютого 2014 року.

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