ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш

Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.

Лукаш заявила, что "испытывает непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству". Копию повестки она обнародовала на своей странице в фейсбук.

Стоит знать: Суд восстановил Станислава Шевчука на посту главы КСУ

Там указано, что Лукаш вызывают "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".

Допрос должен состояться 17 октября в 14: 00, прийти Лукаш должна к старшему следователю по особо важным делам.

Елена Лукаш была министром Кабинета Министров Украины (2012-2013). Бывший член Партии регионов. В 2013 году СМИ начали писать о подозрениях о связи Елены Лукаш с ФСБ. Она была в списках лиц, которые причастны к массовым убийствам активистов в центре города Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.

Что надо знать о Елене Лукаш: основное