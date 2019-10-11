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      ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш

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      Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос как подозреваемую
      Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос как подозреваемую / inforesist.org

      Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.

      Лукаш заявила, что "испытывает непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству". Копию повестки она обнародовала на своей странице в фейсбук.

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      Там указано, что Лукаш вызывают "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".

      Допрос должен состояться 17 октября в 14: 00, прийти Лукаш должна к старшему следователю по особо важным делам.

      Елена Лукаш была министром Кабинета Министров Украины (2012-2013). Бывший член Партии регионов. В 2013 году СМИ начали писать о подозрениях о связи Елены Лукаш с ФСБ. Она была в списках лиц, которые причастны к массовым убийствам активистов в центре города Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.

      Что надо знать о Елене Лукаш: основное

      • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в завладении 2,5 миллионами гривен из государственного бюджета.
      • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал недостоверной информацию ГПУ и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза этот факт.
      • Одновременно тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
      • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Луценко Юрий Столярчук.
      • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве в отношении Лукаш.
      • В марте 2018 года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.
      • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Виктор Янукович Елена Лукаш ГПУ
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