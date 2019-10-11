ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш
Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.
Лукаш заявила, что "испытывает непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству". Копию повестки она обнародовала на своей странице в фейсбук.
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Там указано, что Лукаш вызывают "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".
Допрос должен состояться 17 октября в 14: 00, прийти Лукаш должна к старшему следователю по особо важным делам.
Елена Лукаш была министром Кабинета Министров Украины (2012-2013). Бывший член Партии регионов. В 2013 году СМИ начали писать о подозрениях о связи Елены Лукаш с ФСБ. Она была в списках лиц, которые причастны к массовым убийствам активистов в центре города Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.
Что надо знать о Елене Лукаш: основное
- ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в завладении 2,5 миллионами гривен из государственного бюджета.
- 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал недостоверной информацию ГПУ и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза этот факт.
- Одновременно тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
- 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Луценко Юрий Столярчук.
- 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве в отношении Лукаш.
- В марте 2018 года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.
- Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.