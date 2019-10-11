Суд поновив Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ

Окружний адмінсуд Києва 11 жовтня поновив на посаді голови Конституційного Суду Україні Станіслава Шевчука – у травні його усунули з цієї посади судді КСУ, висловивши недовіру.

Фотокопію рішення суду оприлюднив у фейсбуці радник Станіслава Шевчука – Денис Нев'ядомський.

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На офіційному сайті Судової влади України рішення ще не опубліковане. У пресслужбі суду 24 каналу повідомили, що також про це рішення знають лише з фейсбука. Однак підтвердили, що 11 жовтня справа про поновлення Шевчука на посаді дійсно розглядалася і о 14:18 по ній ухвалили рішення.



Копія рішення суду щодо Шевчука / Світлина з фейсбука Нев'ядомського

З фотокопії рішення можемо бачити, що суд ухвалив негайно поновити Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного Суду України.

Чому Шевчука звільнили?

Щодо роботи Станіслава Шевчука у громадськості є кілька зауважень. Найголовніші:

► Він видав розпорядження про призначення трьох радників у КСУ, які не мали жодного стосунку до конституційного права, натомість ці люди були з бізнесової структури брата Шевчука. Під тиском інших суддів Шевчук скасував це розпорядження.

► Суддя Шевчук "проштовхнув" рішення щодо неконституційності статті про незаконне збагачення, хоча і суддя-доповідач підготував інше рішення, яким пропонував визнати цю статтю конституційною, і висновок міжнародних фахівців з конституційного права свідчив, що ця стаття відповідає Конституції.

Сам Шевчук категорично заперечує заангажованість у призначеннях та вплив родичів на свої рішення.

До слова, у червні 2019 проти ексголови Конституційного суду Шевчука відкрили справу

Що відомо про суддю Шевчука?Це юрист, доктор наук, суддя Європейського суду з прав людини від України в 2009 – 2012 роках. 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного Суду України, а 21 лютого 2018 року він став головою КСУ.