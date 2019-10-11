16:10
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Суд поновив Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ

      390 Читать новость на русском
      Шевчука поновили рішенням суду
      Шевчука поновили рішенням суду / new.pravo.ua

      Окружний адмінсуд Києва 11 жовтня поновив на посаді голови Конституційного Суду Україні Станіслава Шевчука – у травні його усунули з цієї посади судді КСУ, висловивши недовіру.

      Фотокопію рішення суду оприлюднив у фейсбуці радник Станіслава Шевчука – Денис Нев'ядомський.

      Читайте також: Як звільняли голову Конституційного Суду

      На офіційному сайті Судової влади України рішення ще не опубліковане. У пресслужбі суду 24 каналу повідомили, що також про це рішення знають лише з фейсбука. Однак підтвердили, що 11 жовтня справа про поновлення Шевчука на посаді дійсно розглядалася і о 14:18 по ній ухвалили рішення.

      Суд
      Копія рішення суду щодо Шевчука / Світлина з фейсбука Нев'ядомського

      З фотокопії рішення можемо бачити, що суд ухвалив негайно поновити Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного Суду України.

      Чому Шевчука звільнили?

      Щодо роботи Станіслава Шевчука у громадськості є кілька зауважень. Найголовніші:

      ► Він видав розпорядження про призначення трьох радників у КСУ, які не мали жодного стосунку до конституційного права, натомість ці люди були з бізнесової структури брата Шевчука. Під тиском інших суддів Шевчук скасував це розпорядження.

      ► Суддя Шевчук "проштовхнув" рішення щодо неконституційності статті про незаконне збагачення, хоча і суддя-доповідач підготував інше рішення, яким пропонував визнати цю статтю конституційною, і висновок міжнародних фахівців з конституційного права свідчив, що ця стаття відповідає Конституції.

      Сам Шевчук категорично заперечує заангажованість у призначеннях та вплив родичів на свої рішення.

      До слова, у червні 2019 проти ексголови Конституційного суду Шевчука відкрили справу

      Що відомо про суддю Шевчука?Це юрист, доктор наук, суддя Європейського суду з прав людини від України в 2009 – 2012 роках. 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного Суду України, а 21 лютого 2018 року він став головою КСУ.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 29 людей: у Вашингтоні діє заборона на електронні сигарети
      сьогодні
      16347
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Судді Конституційний суд Окружний адміністративний суд Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      сьогодні , 16:02 Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      Інна Жолобович 106
      Ловушка для Украины: что объединяет новую власть со старой
      сьогодні , 15:36 Ловушка для Украины: что объединяет новую власть со старой
      Павло Казарін 154
      Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами
      сьогодні , 15:00 Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами
      Блог Соцмережі 681
      Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
      сьогодні , 14:07 Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
      Ірина Полицька 189
      Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
      сьогодні , 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
      Анастасія Манюхіна 1509
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук