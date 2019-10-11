Суд восстановил Станислава Шевчука в должности главы КСУ

Окружной админсуд Киева 11 октября восстановил в должности главу Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука – в мае его отстранили от этой должности судьи КСУ, выразив недоверие.

Фотокопию решения суда обнародовал в Фейсбуке советник Станислава Шевчука – Денис Невядомский.

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На официальном сайте Судебной власти Украины решение еще не опубликовано. В пресс-службе суда 24 каналу сообщили, что также об этом решении знают только с фейсбука. Однако подтвердили, что 11 октября дело о восстановлении Шевчука в должности действительно рассматривалось и в 14:18 по нему принято решение.



Копия решения суда о Шевчуке / Фотография с Фейсбук Невядомского

На фотокопии решени можем увидеть, что суд постановил немедленно восстановить Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного Суда Украины.

Почему Шевчука уволили?

К работе Станислава Шевчука у общественности есть несколько замечаний. Главные:

► Он издал распоряжение о назначении трех советников в КСУ, которые не имели никакого отношения к конституционному праву, зато эти люди были с бизнес-структуры брата Шевчука. Под давлением других судей Шевчук отменил это распоряжение.

► Судья Шевчук "протолкнул" решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении, хотя и судья-докладчик подготовил другое решение, которым предлагал признать статью конституционной, и заключение международных специалистов по конституционному праву говорило, что эта статья соответствует Конституции.

Сам Шевчук категорически отрицает ангажированность в назначениях и влияние родственников на свои решения.

К слову, в июне 2019 года против экс-главы Конституционного суда Шевчука открыли дело

Что известно о судье Шевчуке?

Это юрист, доктор наук, судья Европейского суда по правам человека от Украины в 2009 – 2012 годах. 13 марта 2014 года был избран по квоте Верховной Рады судьей Конституционного Суда Украины, а 21 февраля 2018 года он стал председателем КСУ.