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      Проти екс-голови Конституційного суду Шевчука відкрили справу

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      Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук
      Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук / Focus.ua

      Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо колишнього голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука за фактом зловживання службовим становищем.

      Справу проти Шевчука відкрили після звернення народного депутата, повідомила у коментарі Укрінформу речниця ДБР Анжеліка Іванова. У зверненні нардепа мовилося, що екс-голова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

      Читайте також: Для Зеленського бажано було лишити Шевчука головою Конституційного суду, – Лещенко

      Тож зараз слідчі перевіряють, чи були в діях Шевчука зловживання владою або службовим становищем.

      Більшість суддів 14 травня висловили недовіру Шевчуку як голові Конституційного суду України, а потім звільнили Шевчука з посади судді. Його звинуватили у виданні незаконних розпоряджень, політизації діяльності суду, ігноруванні ним прав суддів. Того ж дня новою головою КС судді обрали Наталію Шапталу.

      Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом" і оскаржив його в Окружному адмінсуді Києва.

      Що ще відомо про Станіслава Шевчука? У 2014 році став суддею Конституційного суду України, а в 2018 році обійняв посаду голови КСУ. З початку 2019 року Шевчук потрапив у кілька скандалів. Так, саме Шевчука звинувачують у відповідальності за скасування кримінальної статті про незаконне збагачення. Також кілька суддів звинуватили його у системних порушеннях законодавства та дисципліни.

      Окрім того, журналісти програми "Схеми" з’ясували, що 13 березня Шевчук зустрічався з теперішнім головою Адміністрації Президента Андрієм Богданом. В той час Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського та входив до "Зекоманди".

      18 квітня КСУ повинен був розглянути питання скасування люстрації, проте його відклали. За припущеннями журналістів, це сталося після розголосу інформації про зустріч Шевчука з Богданом.

      blog_ava
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      Теги: Конституційний суд Новини України Новини політики Судді Розслідування Державне бюро розслідувань
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