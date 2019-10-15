Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України

Латвійський суд визнав злочинним походження понад 30 мільйонів доларів, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками.

Тепер латвійський суд конфіскує їх, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

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В українському відомстві також нагадали, що ці гроші заарештовані на початку 2015 року у межах запиту ГПУ.

Питання повернення злочин актівів в Україну буде вірішуватіся на міжурядовому півні,

– повідоміли у пресслужбі.

Зазначимо, генеральна прокуратура Латвії у співпраці з колегами з України проводила спільну роботу у справі про незаконно придбані активи колишніх українських високопоставлених посадових осіб на чолі із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Латвія і гроші ексчиновників часів Януковича: що треба знати?