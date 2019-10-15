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      Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України

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      Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України
      Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України / Ілюстративне фото

      Латвійський суд визнав злочинним походження понад 30 мільйонів доларів, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками.

      Тепер латвійський суд конфіскує їх, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

      Знайте більше: ГПУ викликала на допит міністерку юстиції часів Януковича Лукаш

      В українському відомстві також нагадали, що ці гроші заарештовані на початку 2015 року у межах запиту ГПУ. 

      Питання повернення злочин актівів в Україну буде вірішуватіся на міжурядовому півні,
      – повідоміли у пресслужбі.

      Зазначимо, генеральна прокуратура Латвії у співпраці з колегами з України проводила спільну роботу у справі про незаконно придбані активи колишніх українських високопоставлених посадових осіб на чолі із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

      Латвія і гроші ексчиновників часів Януковича: що треба знати?

      • Восени  2016 року суд Латвії конфіскував 50 мільйонів євро на користь країни у справі розкрадань з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки. ЗМІ з'ясували, що це гроші  Сергія Арбузова.
      • Ще у 2014 році в банках Латвії перебували 49,3 арештованих мальйонів колишнього віцепрем'єра України Сергія Арбузова.
      • Ще 32 мільйона доларів та 72 мільйона швейцарських франків на рахунках компанії екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка "застигли" у латвійських банках. 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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