Суд Латвії конфіскував 30 мільйонів доларів, пов’язаних із ексчиновниками з України
Латвійський суд визнав злочинним походження понад 30 мільйонів доларів, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками.
Тепер латвійський суд конфіскує їх, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.
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В українському відомстві також нагадали, що ці гроші заарештовані на початку 2015 року у межах запиту ГПУ.
Питання повернення злочин актівів в Україну буде вірішуватіся на міжурядовому півні,
– повідоміли у пресслужбі.
Зазначимо, генеральна прокуратура Латвії у співпраці з колегами з України проводила спільну роботу у справі про незаконно придбані активи колишніх українських високопоставлених посадових осіб на чолі із президентом-втікачем Віктором Януковичем.
Латвія і гроші ексчиновників часів Януковича: що треба знати?
- Восени 2016 року суд Латвії конфіскував 50 мільйонів євро на користь країни у справі розкрадань з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки. ЗМІ з'ясували, що це гроші Сергія Арбузова.
- Ще у 2014 році в банках Латвії перебували 49,3 арештованих мальйонів колишнього віцепрем'єра України Сергія Арбузова.
- Ще 32 мільйона доларів та 72 мільйона швейцарських франків на рахунках компанії екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка "застигли" у латвійських банках.