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      Зеленский в Латвии: будем работать над возвращением в Украину "преступных денег" Януковича

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      Владимир Зеленский и Эгилс Левитс
      Владимир Зеленский и Эгилс Левитс / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных средств украинских экс-чиновников и поиска новых незаконных активов.

      Зеленский заявил, что двустороннее сотрудничество поможет поиску других активов, незаконно выведенных из Украины на счета латвийских банков.

      Читайте также: К теме: Суд Латвии конфисковал 30 миллионов долларов, связанных с экс-чиновниками с Украины

      В то же время, президент Латвии Эгилс Левитс пообещал помощь в решении этого вопроса. По его словам, еще нужно дождаться решения судов и доказательств нелегального вывода денег в Латвию.

      Отметим, что латвийский суд признал преступным происхождение более 30 миллионов долларов, связаных с бывшими украинскими чиновниками. Теперь латвийский суд конфискует их.

      Знайте больше: ГПУ вызвала на допрос министера юстиции времен Януковича Лукаш

      Генеральная прокуратура Латвии в сотрудничестве с коллегами из Украины проводила совместную работу по делу о незаконно приобретенных активах бывших украинских высокопоставленных должностных лиц во главе с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

      Латвия и деньги эксчиновников времен Януковича: что надо знать?

      • Осенью 2016 года суд Латвии конфисковал 50 миллионов евро в пользу страны в деле хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки. СМИ выяснили, что это деньги Сергея Арбузова.
      • Еще в 2014 году в банках Латвии находились 49,3 арестованных  миллионов бывшего вицепремьера Украины Сергея Арбузова.
      • Еще 32 миллиона долларов и 72 миллиона швейцарских франков на счетах компании экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко "застыли" в латвийских банках.

      По данным СМИ, большинство денег беглого президента Виктора Януковича осело в Швейцарии. В феврале этого года журналистам удалось выяснить, что он вывел из Украины 3,6 миллиона долларов через один из крупнейших шведских банков – Swedbank.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Виктор Янукович Деньги Латвия
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