Зеленский в Латвии: будем работать над возвращением в Украину "преступных денег" Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных средств украинских экс-чиновников и поиска новых незаконных активов.
Зеленский заявил, что двустороннее сотрудничество поможет поиску других активов, незаконно выведенных из Украины на счета латвийских банков.
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В то же время, президент Латвии Эгилс Левитс пообещал помощь в решении этого вопроса. По его словам, еще нужно дождаться решения судов и доказательств нелегального вывода денег в Латвию.
Отметим, что латвийский суд признал преступным происхождение более 30 миллионов долларов, связаных с бывшими украинскими чиновниками. Теперь латвийский суд конфискует их.
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Генеральная прокуратура Латвии в сотрудничестве с коллегами из Украины проводила совместную работу по делу о незаконно приобретенных активах бывших украинских высокопоставленных должностных лиц во главе с президентом-беглецом Виктором Януковичем.
Латвия и деньги эксчиновников времен Януковича: что надо знать?
- Осенью 2016 года суд Латвии конфисковал 50 миллионов евро в пользу страны в деле хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки. СМИ выяснили, что это деньги Сергея Арбузова.
- Еще в 2014 году в банках Латвии находились 49,3 арестованных миллионов бывшего вицепремьера Украины Сергея Арбузова.
- Еще 32 миллиона долларов и 72 миллиона швейцарских франков на счетах компании экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко "застыли" в латвийских банках.
По данным СМИ, большинство денег беглого президента Виктора Януковича осело в Швейцарии. В феврале этого года журналистам удалось выяснить, что он вывел из Украины 3,6 миллиона долларов через один из крупнейших шведских банков – Swedbank.
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