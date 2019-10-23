Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: що відомо – фото

У межах свого візиту до Японії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром. р

Які теми обговорили Зеленський і Штайнмаєр

Політики обговорили нинішню ситуацію на Донбасі, повідомляє пресслужба президента. Президент також запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

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Зокрема, Володимир Зеленський подякував Штайнмаєру за "докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі" та "постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України".

Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди,

– наголосив глава дежрави.

Обидва лідери зазначили, що нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України – "і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому".

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – додав Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр/ Джерело: president.gov.ua

Чому зустріч Зеленського та Штайнмаєра є важливою

У 2016 році, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував формулу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Такий крок він пояснював тим, що сторони не виконували мінські угоди.

Цей документ передбачає, що тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих територіях Сходу України пройдуть місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

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Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.

Попри усі запевнення з боку, низка обласних і міських адміністрацій виступила проти формули Штайнмаєра. На думку депутатів цих органів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

Крім того, у багатьох містах України пройшли акції під назвою "Ні Капітуляції!". Останній такий захід відбувся 14 жовтня. Протестувальники закликають українську владу не реалізовувати формулу Штайнмаєра та не розводити війська на Донбасі, оскільки, на їхнє переконання, за таких умові відбудеться капітуляція України перед Росією.

15 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорив з колегами Євросоюзу формулу Штайнмаєра. Також під час зустрічі окреслив конкретні кроки її реалізації.

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Як Україна бачить реалізацію формули Штайнмаєра:

– має відбутися віведення російських військ та найманців з Донбасу.

– місцеві вибори на окупованому Донбасі мають пройти за українським законодавством;

– запровадження тимчасового особливого статус Донбасу відбуватиметься спершу на період виборів.

– якщо ОБСЄ визнає вибори вільними та демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі.

Чому Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром саме у Японії

Сюди український гарант прибув 21 жовтня з офіційним візитом, який триватиме до 24 числа. Запросили Зеленського до Японії на інтронізацію 126 імператора Нарухіто.

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Але, окрім цього, в українського президента заплановано зустрічі з:

з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,

керівниками обох палат японського парламенту,

членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,

керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;

керівництвом Японської асоціації нової економіки,

представниками японського бізнесу.

Також Зеленський має провести низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн. Зокрема, він вже зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.