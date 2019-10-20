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      Ніякої угоди щодо Донбасу наразі не буде, – американський експерт

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      Експерт пояснив, що впливає на переговори щодо Донбасу
      Експерт пояснив, що впливає на переговори щодо Донбасу / inforesist.org

      Угоди щодо тимчасово окупованого Донбасу найближчим часом досягнути не вдасться через неоднозначну атмосферу у США.

      Так вважає науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд, пише "НВ".

      Думка: Чому не буде нового майдану  версія політолога

      Аслунд пояснив, що це пов’язано зі скандалом навколо телефонної розмови президентів України і США та загрозою імпічменту Дональда Трампа

      Путін не буде готовий погоджуватися на щось на Донбасі, якщо США прямо або побічно не беруть участі в переговорах і не фіксують свою позицію, — сказав він.

      Експерт вважає, що "Путін нічого не зробив протягом півтора року, тому що чекав виборів в Україні". За його словами, "тепер виявляється, що і в США вже незрозуміло з ким вести переговори до обрання нового президента, тобто до початку 2021 року". 

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Переговори у Мінську тривають. Україна погодилась на формулювання формули Штайнмаєра, яку раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Щодо зустрічі "нормандської четвірки" – згоди досі немає. Вона може відбутися лише після розведення сил на Донбасі.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини США Формула Штайнмаєра Новини Росії
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