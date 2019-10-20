Ніякої угоди щодо Донбасу наразі не буде, – американський експерт

Угоди щодо тимчасово окупованого Донбасу найближчим часом досягнути не вдасться через неоднозначну атмосферу у США.

Так вважає науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд, пише "НВ".

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Аслунд пояснив, що це пов’язано зі скандалом навколо телефонної розмови президентів України і США та загрозою імпічменту Дональда Трампа

Путін не буде готовий погоджуватися на щось на Донбасі, якщо США прямо або побічно не беруть участі в переговорах і не фіксують свою позицію, — сказав він.

Експерт вважає, що "Путін нічого не зробив протягом півтора року, тому що чекав виборів в Україні". За його словами, "тепер виявляється, що і в США вже незрозуміло з ким вести переговори до обрання нового президента, тобто до початку 2021 року".

Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma .

. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут .

. 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут . Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

Переговори у Мінську тривають. Україна погодилась на формулювання формули Штайнмаєра, яку раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Щодо зустрічі "нормандської четвірки" – згоди досі немає. Вона може відбутися лише після розведення сил на Донбасі.

Що передбачає формула Штайнмаєра?