Никакого соглашения по Донбассу пока не будет, – американский эксперт

Соглашения о временно оккупированном Донбассе в ближайшее время достичь не удастся из-за неоднозначной атмосферы в США.

Так считает научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд, пишет "НВ".

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Аслунд пояснил, что это связано со скандалом вокруг телефонного разговора президентов Украины и США и угрозой импичмента Дональда Трампа

Путин не будет готов соглашаться на что-то на Донбассе, если США прямо или косвенно не участвуют в переговорах и не фиксируют свою позицию,

- сказал он.

Эксперт считает, что "Путин ничего не сделал в течение полутора лет, так как ждал выборов в Украине". По его словам, "теперь оказывается, что и в США уже непонятно с кем вести переговоры до избрания нового президента, то есть до начала 2021 года".

Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma .

. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Этот скандал в Палате представителей Конгресса объявили началом формальной процедуры импичмента президента США.

Переговоры в Минске продолжаются. Украина согласилась на формулировку формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата. Относительно встречи "нормандской четверки" – согласия пока нет. Она может произойти только после разведения сил на Донбассе.

Что предусматривает формула Штайнмайера?