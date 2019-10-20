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      Никакого соглашения по Донбассу пока не будет, – американский эксперт

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      Эксперт пояснил, что влияет на переговоры по Донбассу
      Эксперт пояснил, что влияет на переговоры по Донбассу / inforesist.org

      Соглашения о временно оккупированном Донбассе в ближайшее время достичь не удастся из-за неоднозначной атмосферы в США.

      Так считает научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд, пишет "НВ".

      Мнение: Почему не будет нового Майдана: версия политолога

      Аслунд пояснил, что это связано со скандалом вокруг телефонного разговора президентов Украины и США и угрозой импичмента Дональда Трампа

      Путин не будет готов соглашаться на что-то на Донбассе, если США прямо или косвенно не участвуют в переговорах и не фиксируют свою позицию,
      - сказал он.

      Эксперт считает, что "Путин ничего не сделал в течение полутора лет, так как ждал выборов в Украине". По его словам, "теперь оказывается, что и в США уже непонятно с кем вести переговоры до избрания нового президента, то есть до начала 2021 года".

      Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал в Палате представителей Конгресса объявили началом формальной процедуры импичмента президента США.

      Переговоры в Минске продолжаются. Украина согласилась на формулировку формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата. Относительно встречи "нормандской четверки"  согласия пока нет. Она может произойти только после разведения сил на Донбассе.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международными стандартами демократических выборов.
      • Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.
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      Почему не будет нового майдана: версия политолога
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Формула Штайнмайера Новости США Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики
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