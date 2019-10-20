Почему не будет нового майдана: версия политолога
Акции против формулы Штайнмайера нельзя назвать всплеском массовых протестов. Массово украинцы их не поддержат.
Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Читайте также: Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
Политолог отмечает: по данным соцопросов, против любых договоренностей, компромиссного мирного урегулирования конфликта на Донбассе – около 25% украинцев. Это сильные, но не тотальные настроения. Скорее, считает эксперт, произошла мобилизация тех, кто и так был против Зеленского, и тех, кто против любых договоренностей с Россией.
Большинство украинцев устали от войны и хотят мира. Здесь они поддерживают президента Зеленского. Предпосылок для массового майдана нет. Для настоящего майдана нужно не менее ста тысяч человек. И чтобы акция была постоянной и долговременной. Пока этого нет,
– отмечает Владимир Фесенко.
Владимир Фесенко отмечает: политический спектр участников акций широкий. Националисты, которые против любых договоренностей с Россией. По разным мотивам принимают участие партии "ЕС" Порошенко, "Голос", "Батькивщина". Все, кто заинтересован в ослаблении Зеленского.
Порошенко не может возглавить уличные протесты. Он непопулярен среди украинцев. Отсутствие явного лидера – сдерживающий фактор протестов. Плюс нет массового настроения,
– рассказывает Фесенко.
Эксперт подчеркивает: Зеленскому надо проявлять гибкость и проводить более активную коммуникационную политику с украинцами. Впрочем, по его убеждению, дальнейшие движения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будут зависеть не только от внутренних протестов, но и от готовности Путина идти на компромиссы.
Почему украинцы вышли на протесты?
Акции против формулы Штайнмайера начались 1 октября. На площади городов, в частности в Киеве, вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет капитуляции!". Участники акций не согласны с пунктами формулы Штайнмайера, которые предусматривают проведение на оккупированных территориях Донбасса местных выборов согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. После чего Украина должна принять закон об особом статусе ОРДЛО.
14 октября в День защитника Украины на марш Нет капитуляции! в Киеве вышли около 12 тысяч человек. Участники акции требовали от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что "никакой измены нет".