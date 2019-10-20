Почему не будет нового майдана: версия политолога

Акции против формулы Штайнмайера нельзя назвать всплеском массовых протестов. Массово украинцы их не поддержат.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Политолог отмечает: по данным соцопросов, против любых договоренностей, компромиссного мирного урегулирования конфликта на Донбассе – около 25% украинцев. Это сильные, но не тотальные настроения. Скорее, считает эксперт, произошла мобилизация тех, кто и так был против Зеленского, и тех, кто против любых договоренностей с Россией.

Большинство украинцев устали от войны и хотят мира. Здесь они поддерживают президента Зеленского. Предпосылок для массового майдана нет. Для настоящего майдана нужно не менее ста тысяч человек. И чтобы акция была постоянной и долговременной. Пока этого нет,

– отмечает Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко отмечает: политический спектр участников акций широкий. Националисты, которые против любых договоренностей с Россией. По разным мотивам принимают участие партии "ЕС" Порошенко, "Голос", "Батькивщина". Все, кто заинтересован в ослаблении Зеленского.

Порошенко не может возглавить уличные протесты. Он непопулярен среди украинцев. Отсутствие явного лидера – сдерживающий фактор протестов. Плюс нет массового настроения,

– рассказывает Фесенко.

Эксперт подчеркивает: Зеленскому надо проявлять гибкость и проводить более активную коммуникационную политику с украинцами. Впрочем, по его убеждению, дальнейшие движения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будут зависеть не только от внутренних протестов, но и от готовности Путина идти на компромиссы.

Почему украинцы вышли на протесты?

Акции против формулы Штайнмайера начались 1 октября. На площади городов, в частности в Киеве, вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет капитуляции!". Участники акций не согласны с пунктами формулы Штайнмайера, которые предусматривают проведение на оккупированных территориях Донбасса местных выборов согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. После чего Украина должна принять закон об особом статусе ОРДЛО.



14 октября в День защитника Украины на марш Нет капитуляции! в Киеве вышли около 12 тысяч человек. Участники акции требовали от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.



Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что "никакой измены нет".