Чому не буде нового майдану: версія політолога

Акції проти формули Штайнмаєра не можна назвати сплеском масових протестів. Масово українці їх не підтримають.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Політолог зазначає: за даними соцопитувань, проти будь-яких домовленостей, компромісного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі – близько 25% українців. Це сильні, але не тотальні настрої. Швидше, вважає експерт, сталася мобілізація тих, хто і так був проти Зеленського, і тих, хто проти будь-яких домовленостей із Росією.

Більшість українців втомилися від війни і хочуть миру. Тут вони підтримують президента Зеленського. Передумов для масового майдану немає. Для справжнього майдану потрібно не менше ста тисяч осіб. І щоб акція була постійною і довготривалою. Поки цього немає,

– наголошує Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко зазначає: політичний спектр учасників акцій широкий. Націоналісти, які проти будь-яких домовленостей із Росією. З різних мотивів беруть участь партії "ЄС" Порошенка, "Голос", "Батьківщина". Всі, хто зацікавлений в ослабленні Зеленського.

Порошенко не може очолити вуличні протести. Він непопулярний серед українців. Відсутність явного лідера – стримуючий фактор протестів. Плюс немає масового настрою,

– розповідає Фесенко.

Експерт підкреслює: Зеленському треба проявляти гнучкість і проводити більш активну комунікаційну політику з українцями. Втім, на його переконання, подальші рухи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі залежатимуть не тільки від внутрішніх протестів, але і від готовності Путіна йти на компроміси.

Чому українці вийшли на протести? Акції проти формули Штайнмаєра розпочалися 1 жовтня. На площі міст, зокрема в Києві, вийшли по кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" і "Нацдружини", під загальним гаслом "Ні капітуляції!". Учасники акцій не згодні з пунктами формули Штайнмаєра, які передбачають проведення на окупованих територіях Донбасу місцевих виборів відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Після чого Україна має ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО.



14 жовтня у День захисника України на марш Ні капітуляції! у Києві вийшли близько 12 тисяч людей. Учасники акції вимагали від влади відмовитись від особливого статусу для Донбасу, не дозволити відведення українських військ із ключових позицій та заборонити амністію проросійських бойовиків.



Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави заявив, що поважає конституційне право громадян на протест. Але при цьому закликав не піддаватися на маніпуляції і провокації, тому що "ніякої зради немає".